Ung mand overfaldet på Bellevue

En 19-årig mand fra København blev tirsdag aften klokken 19.35 slået i ansigtet med knytnæve af en 33-årig mand med ukendt adresse. Overfaldet skete på Bellevue Strand, hvor den 19-årige havde bedt den 33-årige og en anden mand om at gå, da de opførte sig ubehageligt over for den 19-årige og hans kammerater. Pludselig var der en fra den 19-åriges vennegruppe, som slog ud efter den 33-årige, der altså kvitterede med et knytnæveslag til den 19-årige. Den 33-årige blev sigtet for vold. Det oplyser Nordsjællands Politi.