Ung iværksætter leverer sundt og hjemmebagt brød til døren

ketodiæt I USA og Storbritannien er det især hårdt pumpede og veltrænede mænd, der spiser efter keto-diæten. 22-årige Aria John Sadigh fra Hellerup har dog særligt kvinder som kunder, når han sælger hjemmelavede brød, kiks og barer med et lavt antal kulhydrater i sin start-up virksomhed MyLoca Foods.

"Andre steder er typisk meget hakkede fitness-typer, men i Danmark er det især kvinder. Kvinder er nok mere tilbøjelig til at prøve diæter af, og så handler det måske om, at man vil holde et mere stabilt blodsukker- og energiniveau," siger den unge iværksætter.