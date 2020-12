Hieu Stefansen ses her foran det rullende testcenter på Hellerupvej 24, som har åbent til og med onsdag 16. december mellem kl. 10-16.

Ung i en coronatid: 'Jeg er ikke bange for corona, men bekymret for senfølgerne'

Hieu Stefansen, som er 16 år og går i 9. klasse på Maglegårdsskolen, blev testet for corona i lørdags

Villabyerne - 16. december 2020 kl. 10:04 Kontakt redaktionen

Hvorfor lod du dig teste i lørdags?

"Det var primært på grund af en fra min klasse, som var blevet testet positiv for corona, at jeg skulle testes, og så er det blevet anbefalet, at alle unge mellem 15-25 år skal lade sig teste inden jul. Så det var to fluer med ét smæk."

Hvorfor tror du, at smitten er så høj blandt de unge?

"Selvom vi i skolen prøver at adskille os fra andre klasser, så fungerer det i praksis ikke så godt. Det er én af grundene. Og så er der mange unge, som mødes sammen og fester. Det kan godt være, at de ikke er over ti personer sammen, men så mødes de på skift med mange forskellige, og så bliver smitten spredt på kryds og tværs af grupper."

Hvad skal der til for at knække kurven?

"Jeg tror, at det er svært. Folk vil gerne mødes og være sammen, fordi der ikke er så meget andet at lave. Men vi bør i stedet så vidt muligt kun ses med de samme og så vente på, at vaccinen kommer."

Hvad hører du blandt dine venner om corona?

"Vi taler ikke så meget om corona. Vi hygger og spiller musik, og så taler vi om, at det er træls, at skolen, idræt og sport er lukket ned. Jeg er ikke bange for corona, men bekymret for senfølgerne. Hvis jeg taler om corona, er det mest med min mor."

Vil alle dine venner lade sig teste inden jul?

"Jeg talte med en ven om, at han ville gøre det, fordi det var anbefalet. En anden af mine venner har bedsteforældre, som han besøger og derfor prøver at passe på. Min egen morfar skulle komme til jul, men gør det ikke, fordi han er bange for corona."