Victoria Garst skal til Lolland i julen og lader sig teste inden for at sikre sig, at hun ikke tager smitten med. Foto: Privat

Ung i en coronatid: 'Det er ikke fair, at man kun lægger det på de unge'

Victoria Garst, 16 år, som går i 9. klasse på Dyssegårdsskolen, har bestilt tid til at blive testet inden jul

Villabyerne - 16. december 2020 kl. 11:04 Kontakt redaktionen

Hvorfor lod du dig teste?

"Jeg har ikke nogen symptomer, men er skilsmissebarn og skal fejre jul på Lolland, hvor min mor bor. Fordi smittetrykket er så højt i hovedstadsområdet, så bad hun mig og min søster om at blive testet, inden vi kom ned til hende. Hun er hjemmesygeplejerske, så vi er generelt mere forsigtige, når vi besøger hende. Hvis vi får smittet hende, så kan hun sprede smitten til hele Lolland."

Hvorfor tror du, at smitten er så høj blandt unge?

"Der er nogle unge, som ikke tænker sig om, men man kan ikke generalisere, da der også er unge, som laver mindre end de plejer. Men jeg tror, at det er den alder, hvor man er mest ude at feste og hygge sig. Mange unge ses med en masse forskellige mennesker på kort tid."

Hvad skal der til for at få kurven knækket?

"Det ved jeg ikke, men det er ikke nødvendigvis en god idé at lukke alle mødesteder ned. For eksempel i Byens Hus, hvor der er et ungemiljø, sås vi under ordnede forhold med restriktioner om sprit, afstand og mundbind på gangen, som vi fulgte, og det var de samme unge, som jeg var sammen med. Jeg savner Byens Hus helt vildt og er lidt rastløs herhjemme. Men jeg går ikke rundt med 25 forskellige, som jeg plejer, men passer på corona og ser kun tre af mine nærmeste veninder. Men jeg tror, at selvom man lukker de sociale mødesteder, så finder unge bare nye måder at ses på, som er under ukontrollerede forhold, og så er der risiko for, at smitten bliver spredt."

Hvad hører du blandt dine venner?

"Lige da det begyndte, snakkede vi meget om det, men efter et par dage blev vi enige om, at vi ikke kunne blive ved med at tale om det, da vi blev så trætte af det. Vi tænker på det, men ikke hele tiden, for så kunne man ikke lave andet. Men vi minder hinanden om at spritte af, holde afstand og have masker på."

Vil alle dine venner lade sig teste inden jul?

"Jeg har ikke hørt fra mange, at de lader sig teste inden jul. Hvis jeg ikke skulle ned til min mor, ville jeg ikke lade mig teste. Det giver ikke mening, at det kun er de unge, som lader sig teste. Det bør lige så meget være de voksne, som heller ikke holder sig til kun at ses med tre venner. Jeg synes ikke, at det er fair, at man kun lægger det på de unge. Alle dem som juleaften skal være sammen med nogle, som de ikke plejer at være sammen med, bør lade sig teste."