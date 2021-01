Yousef Salech, med nr. 21 på ryggen, var igennem 2020 en del af mange farlige HIK-angreb, her i pokalkampen mod Skovshoved 1. september. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Ung HIK'er er slået igennem på seniorholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung HIK'er er slået igennem på seniorholdet

Yousef Salech er en del af HIK's talentfulde ungdomsafdeling, og den snart 19-årige angriber har i den grad grebet chancen på klubbens førstehold

Villabyerne - 14. januar 2021 kl. 11:12 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Da HIK i slutningen af efteråret skrev kontrakt med den dengang 18-årige Yousef Salech, var det ikke uden grund.

Salech har spillet det meste af sin ungdomstid i klubben, og på meget kort tid viste han, at han var klar til seniorfodbold sin unge alder til trods. Mange fine ord klæber til ham, men med sin målnæse, fysiske styrke, teknik og gode placeringsevne markerede han sig kraftigt i flere af efterårets kampe.

Egentlig var planen, at Yousef Salech skulle have haft en længere periode med indkøring på HIK's bedste hold, men det stod ret hurtigt klart, at han var mere for holdet end 'bare' en ung spiller, der skulle vænne sig til tempo og træningsmængde.

Selv faldt udtagelsen til førsteholdet som noget af en overraskelse, men alligevel er det en ung mand med ambitioner, Villabyerne talte med kort inde i det nye år.

"Det var bestemt ikke planlagt, at jeg skulle på førsteholdet så tidligt, ja det var en overraskelse. Men jeg føler, jeg passer godt ind på holdet," indleder en ydmyg, men samtidig selvsikker spiller, der har en stærk tro på egne evner.

Og at Yousef Salech har meget at have optimismen i, beviste han allerede i de indledende træningskampe før sidste sæson. Her spillede han en vigtig rolle, og i testkampen mod Helsingør, som HIK dengang tabte 2-3, blev der begået to straffespark imod ham.

Også god til assist På divisionsmandskabet viste han sine mange facetter, eksempelvis i oplæggerrollen i hjemmekampen mod Roskilde KFUM, hvor han kom ind og lagde op til Jonas Hebos mål.

Herefter fulgte en periode med både mål og oplæg til chancer, og ikke mindst målet mod FC Roskilde viste, at angriberen havde fået både selvtillid og udbytte af den hårdere træning i et professionelt miljø.

I den kamp var HIK presset langt tilbage på banen ved stillingen 2-1, da Yousef Salech stjal bolden fra egen banehalvdel, hvorefter det gik i ekspresfart ned i den anden ende, hvor han fløj af sted med flere Roskilde-spillere efter sig. Ingen kunne stoppe ham, før han havde afdriblet FC Roskildes målmand og lagt bolden ind med venstre fod.

Et klassemål, der boostede den unge mand, samtidig med at han var med til at sætte en senere meget lang sejrsrække i gang for HIK.

"Ja, det var et godt mål, men når jeg tænker tilbage på sæsonen, så husker jeg nu mere kampen mod Skovshoved, hvor jeg brændte et straffespark. Det var ikke så sjovt," ler Yousef Salech om kampen, hvor HIK tabte både kamp og håneretten til naboerne i et yderst seværdigt opgør, hvor Yousef Salech ikke var alene om at vise den unge taltentmasse frem.

Superprodukt fra egne rækker Flere af talenterne kom fra HIK's egen ungdomsafdeling. For samtidig med, at Yousef Salech tog store skridt i sin udvikling i 2020, gjorde spillere som Berzan Kucukyildiz, Isak Tånnander, Illias Hassan, Nikolaj Thomsen, Nikolaj Toftelund Madsen og Elie Maluva det samme, selv om de alle kunne spille på HIK's U19 hold.

På banen blev Yousef Salech ved med at sætte sit positive præg, og i sæsonens sidste hjemmekamp var han igen i centrum.

Han husker kampen særdeles godt og husker nok desværre også en stor chance, der blev brændt.

"Vi spillede en vildt god kamp, og jeg er bare ked af, vi tabte den. Vi havde fortjent bedre i den kamp," lyder hans vurdering.

Og rigtigt er det, at HIK spillede ypperligt mod rækkens klart bedste hold, og med en smule mere coolness var de tre point blevet i HIK.

Supersæson i HIK Det lader dog langt fra til at slå Yousef Salech ud, der i stedet glæder sig over en fantastisk sæson.

"Vi spillede for at sikre os en top 6-placering, og det har vi jo gjort ret godt, så det bliver det fedeste år, vi går i møde," konstaterer Yousef Salech.

En yderligere grund til, at den unge angriber glæder sig til en ny sæson, skyldes samarbejdet med manden med træneransvaret, Kristoffer Wichmann. En træner, der i den grad har gjort en forskel for Yousef Salech.

"Normalt er unge spillere nok meget forsigtige, når de kommer ind på førsteholdet. Der er jo mange forskellige roller, ja hver spiller har nok hver sin. Her er Kristoffer en fantastisk person. Han er en fantastisk støtte for mig, ja for alle, for han er meget opmærksom på alle spillerne. Jeg har aldrig oplevet en træner så opmærksom, og det er fedt," slutter talentet, der igen ser frem til at lade fødderne tale.

Det kommer han allerede til på lørdag, hvor der står en træningskamp mod Lyngby FC på programmet. Og her kan han så måske score sig en før-fødselsdagsgave, inden han dagen efter, søndag, fylder 19 år.

relaterede artikler

HIK's nye fane er skænket af Steen Walls enke 24. december 2020 kl. 09:00

HIK forlænger med Frederik Krabbe 17. december 2020 kl. 07:38

Skæbnen var hård ved HIK 24. november 2020 kl. 14:00