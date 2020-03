Undgå panik - brug bibliotekets studieportal

"Skal du for eksempel skrive opgave i matematik, fysik, kemi eller biologi, får du adgang til artikler, der især er velegnede til større skriftlige opgaver på gymnasiet. I den digitale artikelsamling 'Gale in Context: Science' er artiklerne markeret efter sværhedsgrad, og med 'Access Science' får du overblik ved hjælp af illustrationer og figurer.

Dina Lemming Pedersen fortsætter:

"'Gale in Context: High School' og 'Literature Resource Center' hjælper dig, hvis du for eksempel skal lave litterær analyse af 'The Great Gatsby' eller 'The Handmaid's Tale'. Her får du anmeldelser, kritiske gennemgange af værket og måske endda noget om, hvordan værket blev modtaget i samtiden.