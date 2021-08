Se billedserie Læge og ph.d-studerende Maria Flarup Dons skal kortlægge, hvor mange psoriasis-patienter, der har uerkendt eller skjult hjertekarsygdom. Foto: Herlev og Gentofte Hospital

Undersøger tegn på hjertesvigt hos diabetes-patienter

Er der en sammenhæng mellem hjertesvigt og type 2-diabetes? Hvad med hjertekartesygdomme og psoriasis? Det har to unge forskere fra Herlev og Gentofte Hospital sat sig for at undersøge

28. august 2021

forskning Har personer med psoriasis større risiko for at udvikle hjertekarsygdomme? Det vil et nyt forskningsprojekt undersøge nærmere med hjælp fra Karen Elise Jensens Fond, som har givet 2,1 millioner kr.

Ved at undersøge 1000 psoriasis-patienter for tegn på hjertekarsygdom vil læge og ph.d-studerende Maria Flarup Dons kortlægge, hvor mange der har uerkendt eller skjult hjertekarsygdom, og om der er en sammenhæng med graden af psoriasis.

"Vi håber på sigt at kunne bidrage til forbedret udredning, risikoinddeling og behandling til gavn for særligt patienter med psoriasis, men derudover vil resultaterne forhåbentlig bidrage til mere grundlæggende viden om de sygdomsmekanismer på celleniveau, der ligger bag sammenhængen mellem inflammation, betændelsestilstande, åreforkalkning og hjertekarsygdom, hvilket kan få betydning for udviklingen af screening og behandlingsmuligheder indenfor hjertekarsygdom, der også gælder andre typer patienter," siger Maria Flarup Dons, som har sin gang på afdelingen for hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Projektet er et samarbejde mellem Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme og Afdeling for Hjertesygdomme på Herlev og Gentofte Hospital og løber over 10 år.

Avanceret billeddiagnostik Også Hjerteforeningen har bevilliget penge, 1,7 mio. kr., til et nyt forskningsprojekt, som læge og ph.d.-studerende Mats Højbjerg Lassen fra Herlev og Gentofte Hospital skal stå i spidsen for.

Ved brug af avanceret billeddiagnostik skal han finde tidlige tegn på hjertesygdom hos patienter med type 2-diabetes. Patienter med type 2 diabetes har nemlig større risiko for at få hjertesygdomme, herunder hjertesvigt, men det er ikke fuldstændig belyst.

Håbet med forskningen er, at det kan gøre det muligt tidligt at identificere patienter i risiko.

"Hvis man kan diagnosticere tidlig hjertepåvirkning i patienter med diabetes, før de får symptomer, kan man hurtigere skride ind med behandling og forhåbentlig vende den patologiske udvikling i hjertet," forklarer Mats, der også er ansat på Afdeling for Hjertesygdomme. kath