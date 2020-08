Dette syn vil ikke møde folk, hvis de tager forbi Ulvedalene i Dyrehaven. Årets puttefest er aflyst på grund af corona.

Ulvedalene er tom: Unge har taget budskabet til sig

Nordsjællands Politi aflyste den årlige "puttefest" med et tidsbegrænset forbud i Dyrehaven omkring Ulvedalene. Og indtil videre har de unge respekteret opholdsforbuddet og holdt sig væk

Villabyerne - 14. august 2020

Sidste år samlede sig mellem 7.000-8.000 unge mennesker til "puttefest" i Ulvedalene i Dyrehaven.

For at undgå en gentagelse af dette i år - og med risiko for spredning af corona, valgte Nordsjællands Politi at udstede et tidsbegrænset opholdsforbud i store dele af Dyrehaven gældende fredag den 14. august 2020 fra kl. 14 til kl. 24.

Kl. 16 er Ulvedalene tom for unge, fortæller Henriette Døssing, pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi.

"Indtil videre har de unge taget budskabet til sig og holdt sig væk. Der er helt stille og roligt derude," siger hun.

Risiko for spredning I en pressemeddelelse på Nordsjællands Politi hjemmeside lyder det fra politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow.

"Jeg er sikker på, at også de unge mennesker ved, at det for tiden er uklogt at forsamle sig i større grupper på kryds og tværs, og derfor havde mange af dem sikkert ikke tænkt sig at møde op i Dyrehaven på fredag, opholdsforbud eller ej," siger han og fortsætter:

"Vores vurdering baseret på tidligere års erfaringer er imidlertid, at skulle bare en mindre del af sidste års antal deltagere tage til fest i Dyrehaven i år, vil det skabe en for stor risiko for spredning af coronavirus, og derfor har vi fundet det nødvendigt med et tidsbegrænset opholdsforbud." Kath