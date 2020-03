Tor Biering-Sørensen er tilknyttet Afdeling for Hjertesygdomme på både Herlev og Gentofte Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ultralyd kan måske give svaret på hvilke corona-patienter, der får det sværest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ultralyd kan måske give svaret på hvilke corona-patienter, der får det sværest

Gentofte Hospital er med i nyt studie, der skal undersøge, om ultralyd kan forudsige allerede ved indlæggelse, hvilke patienter, der får de største komplikationer med coronavirus

Villabyerne - 27. marts 2020 kl. 11:30 Af Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan ultralydsundersøgelser forudse corona-komplikationer?

Dét spørgsmål er forskere fra Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital nu gået i gang med at finde svaret på. De undersøger helt præcist, om hurtig og billig ultralydsundersøgelse af lunger og hjerte kan forudsige, hvilke patienter smittet med coronavirus, der er i høj risiko for at få alvorlige komplikationer.

Studiet inkluderer patienter indlagt på de fleste af Region Hovedstadens hospitaler med en laboratoriebekræftet diagnose af coronavirus, og de første resultater vil være klar i løbet af en måned.

"Vi vil publicere resultaterne af den akutte del af studiet hurtigst muligt, da det forhåbentlig kan mindske konsekvenserne af COVID-19-pandemien på sundhedssystemet. Disse ekstra undersøgelser kan måske benyttes til at prioritere mere intensiv overvågning og behandling af dem, der er i særlig høj risiko for et alvorligt forløb," siger læge og forskningsleder Tor Biering-Sørensen i en pressemeddelelse.

I projektet vil han sammen med sine kolleger undersøge om ultralydsskanning af hjertet (ekkokardiografi) og en lungeultralyds-undersøgelse kan forudsige, hvilke patienter der er i høj risiko for udvikling af akut respiratorisk distress syndrom, indlæggelse på intensiv afdeling eller anden akut forværring under indlæggelse for coronavirus.

Studiet vil også give et unikt indblik i, hvordan infektionen påvirker hjertet, da alle patienter også vil få foretaget en grundig hjerteundersøgelse, når infektionen er overstået.

"Denne information vil kunne bruges både til at forstå infektionens indflydelse på hjerte-kar-systemet, men vil også kunne bruges til at behandle hjerte-kar komplikationer blandt COVID-19 patienter på landets hospitaler," forklarer Tor Biering-Sørensen.

Det er Novo Nordisk Fonden, der har hastebevilget knap to millioner kroner til projektet fra fondens pulje til akutte coronavirus-tiltag.