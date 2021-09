Se billedserie 49-årige Thomas Bentsen er spidskandidat for Nye Borgerlige ved kommunalvalget i Gentofte. Foto: Joachim Christensen

Ultraløber og ultraborgerlig: Thomas vil være borgernes vagthund

Nye Borgerliges spidskandiat til kommunalvalget i Gentofte Kommune vil have mere udlicitering, mere tryghed og ønsker at bevare de grønne herlighedsværdier

Villabyerne - 16. september 2021 kl. 06:33 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Når Nye Borgerliges spidskandidat i Gentofte, 49-årige Thomas Bentsen, i sin fritid løber 100 kilometer lange ultraløb, så handler det om at økonomisere med kræfterne. At tage farten af, når det går op ad bakke og er hårdt og sætte hastigheden op, når det går nedad.

Som lokalpolitiker ønsker han også at gøre tingene på den mest effektive måde.

På en rundtur i kommunen lægger vi ud med at besøge Charlottenlund Slot, hvor Thomas Bentsen i flere år har haft kontorplads. Han ser det som et bevis på, hvor meget der kan skabes ved privat initiativ frem for gennem det offentlige.

"Det er et godt eksempel på, hvad det kan. Her er kontorer, arbejdspladser, men også kultur, teater, minifestival, koncerter og forfatteraftener. Det ville tit være noget, der kørte i et kommunalt regi mange steder, men her er det privat," siger han.

Noget følger af, at der med lejemålet med Slots- og Kulturstyrelsen er en klausul om kulturelle arrangementer, men for Thomas Bentsen er Charlottenlund Slot værd at fremhæve. Han har valgt, at vi skal besøge slottet for at demonstrere, hvad det private kan, og det mener han bør gøre sig gældende i højere grad i Gentofte Kommune, særligt når det gælder udlicitering.

De 10 skæve Hvad fik dig senest til at grine? En kollega, som grinende fortalte, at han havde søgt stillingen som pressechef i Statsministeriet, og de havde svaret: "Deres ansøgning er fyldt af overdrivelser, misforståelser, halve sandheder og løgne. Kan De begynde på mandag?"



Hvad husker du bedst fra din barndom? At forsvinde i bøger. Min mor var en ’politisk ukorrekt’ skolelærer, der mente, at skolen var blevet så ræverød og indoktrinerende, at hendes børn lærte mere af at blive hjemme og læse bøger.



Hvad var dit første job? Journalist. Jeg har stadig et gammelt interview, hvor Nikolaj Coster-Waldau og Mads Mikkelsen taler om, at det er hårdt at være ukendte skuespillere på dagpenge!



Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være? Friskbagt franskbrød fra Batting med tandsmør og et tykt lag Nutella… Det er helt vildt klamt… og godt.



Har du nogle særlige skjulte talenter? Har gennemført et 100 km løb, og så fik jeg datidens højeste snit på min bachelor med 12,4 i gennemsnit, så har en masse mestendels ubrugelig viden.



Hvem er dit idol udenfor politik? Asger Aamund har altid ret.



Hvad er den mærkeligste kompliment, du har fået? Du er den bedste berusede karaoke-partner i verden.



Hvad er du virkelig dårlig til? Jeg er virkelig en ’Klaus Kludder’. I dag skulle jeg pakke fødselsdagsgaver ind, og det fine silkepapir endte med at ligne et deponeringsparat restprodukt fra Amagerværket...



Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Flyvning, tankelæsning, røntgensyn er fedt. Men størst er ’fortryd-kraften’. Tænk om man havde en stor CTRL-Z knap på maven, så man kunne fortryde alt fra kiksede scorereplikker i sin ungdom til dårlige aktietips.



Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? Min familie, indkøbsfunktionen fra Amazon.com, og Pernille Skipper fra Enhedslisten, sidstnævnte for altid at have mindst én at være uenig med. Her er kommunen en mellemvare, som han siger.

"Jeg mener, en større del af arbejdsopgaverne skal varetages af private. Det er vigtigt at få konkurrenceudsat sine services, så man kigger på, hvad nye leverandører kan. Det kan være, der er sket digital innovation, så andre nu er bedre. Den private sektor har generelt øget sin produktion i stor stil, mens det offentlige har stået mere stille. Der vil jeg gerne presse mere på," siger han.

Er det altid bedst at udlicitere? Der er også eksempler rundt omkring på, at det er gået helt galt med for eksempel udlicitering af hjemmehjælp.

"Det er ikke altid kun godt. Rammerne skal være i orden, og vi skal måle kvalitet og kvantitet. Men det kan også gå galt i det offentlige," siger Thomas Bentsen

Sæt feedback i system Når det gælder driften af Gentofte Kommune og samspillet med borgerne, så vil Nye Borgerliges spidskandidat gerne trække ting fra det private erhvervsliv ind.

Han nævner den udbredte brug af hjemmesiden 'trustpilot', hvor man kan se andres anmeldelser.

"Hoteller, butikker og restauranter bruger det meget, og jeg vil også gerne arbejde mere med feedbacksystemer for kommunen. Nogle borgere oplever, at der bliver talt for døve øren. Det handler om at have de rigtige kanaler, så borgerne bliver hørt. Vi vil gerne have mindre kommune og mere menneske. Overordnet har vi en fornuftig og veldrevet kommune i Gentofte, men i Nye Borgerlige vil vi gerne være borgernes vagthund, så tingene fungerer mere effektivt og uden spild. Vi vil gerne udfordre den måde, vi driver det offentlige på. For der er jo ingen grænser for, hvad stat og kommune ikke kan finansiere, hvis man ikke stopper op og spørger, om det er nødvendigt," siger han.

Han bruger også begreber som 'best practice' og 'benchmarking', der nok har været i spil i de fleste kommuner i årevis, men Thomas Bentsen mener, det er en måde, der kan effektiviseres på.

"Man må kigge på de to-tre bedste kommuner på forskellige områder. Hvad findes der, hvad er den bedste måde at gøre tingene på? Og er der så nogen særlige, lokale forhold, der gør sig gældende, eller kan vi bruge samme model i Gentofte," siger han.

Indvandrere i arbejde Thomas Bentsen arbejder som digital rådgiver for Nye Borgerlige på Christiansborg og har været medlem af partiet stort set siden starten.

Han husker en episode som ung lærervikar, der har været med til at placere ham på højrefløjen af dansk politik.

"Efter jeg havde været i militæret, arbejdede jeg på en skole, hvor jeg blandt andet underviste somaliske elever mellem 2. og 7. klasse. Da jeg spurgte, hvad de gerne ville leve af, var der en, der svarede, at han gerne ville leve af kommunen, for det gjorde hans far og onkel. Så har vi jo fejlet," siger han.

Indvandrerdebatten er nok det sted, Nye Borgerlige har markeret sig stærkest. På kommunalt plan er der dog noget mindre at tage fat i end fra Folketinget, erkender han.

"For mig handler det om at få så mange ud på arbejdsmarkedet, om det så bare er få timer. Det giver respekt for samfundet, man er en del af. Det er klart, at noget skal komme fra Christiansborg, men vi skal arbejde ad de spor, der er lagt," siger han.

Parker frem for byggeri Fra Charlottenlund Slot fortsætter vi de få hundrede meter hen til Forstbotanisk Have og det berygtede DSB-areal, der nu er en grusplads, der huser loppemarkeder, tidligere et kviktestcenter, og som har været kampplads mellem borgere og kommune, indtil Miljøstyrelsen underkendte de stærkt kritiserede planer om boligbyggeri på grunden.

Thomas Bentsen mener, at området skal tilbage til skoven og blive en del af Forstbotanisk Have. Noget, en borgergruppe også har plæderet for.

"Ser man på Charlottenlund Slot og Forstbotanisk Have, så er det jo nærmest et perfekt kvadrat. Der er en historie med Kongehuset og de grønne områder, og vi risikerer at ødelægge vores herlighedsværdier med et byggeri," siger han.

Ville det ikke være god Nye Borgerlige-politik i forhold til at drive kommunen mest effektivt, hvis man kunne bygge her på gruspladsen og få nogle flere skattebetalere til?

"Det skal ikke ske ved at udslette vores herlighedsværdier. Dem bakker vi op om. Livet er andet end at tjene penge," siger Thomas Bentsen.

Han vil endda slå et slag for, at kommunen bruger nogle penge på at etablere flere legepladser.

Blå bog Navn: Thomas S. Bentsen



Alder: 49 år



Beskæftigelse: Har en baggrund i medie- og bureaubranchen. To akademiske grader. Har været redaktør på TV 2 gennem en halv snes år, indehavende partner i bureauverdenen, og arbejder i dag på Christiansborg, som digital rådgiver. Har sideløbende haft bestyrelsesarbejde i marketing-, forlags- og onlineindustrien. Har siden 1999 lavet interviews med erhvervsfolk og kulturpersonligheder til en række forskellige medier.



Er meget engageret i det lokale idrætsliv; kajak, ultraløb, golfklubben i Dyrehaven og træner i øjeblikket på rulleski til den svenske langrendsklassiker, Vasaløbet.



Medlem af De Berejstes Klub. Er med i fællesskaber omkring Skovshoved Rotary og Charlottenlund Slot.



Gift og har to børn i de lokale skoler / børnehaver, og bor i hus på Jægersborg Allé i Charlottenlund.

"Jeg er selv småbørnsforælder, og jeg synes, vi har for få legepladser. Det er der hverken i Bernstorffsparken eller Charlottenlund Skov. Det skal ske i harmoni med området, men det kunne give nogle fantastiske oplevelser for folk," siger han.

Fokus på tryghed Rundturen slutter ved Skovshoved Havn. Thomas Bentsen har ved selvsyn kunnet konstatere, at der bliver handlet narko dér, og det ønsker han at sætte en stopper for.

"Vi vil gerne sætte fokus på tryghed i kommunen. Særligt over for handel med narko og de unge, der tager stoffer, skal vi bruge alle redskaber. Det kan ødelægge deres liv, og jeg kender selv nogle skræk­eksempler fra venners børn," siger han.

Han vil have undervisning i skolerne for at sætte ind over for efterspørgslen og overvågning der, hvor det skaber tryghed.

"Det er fortvivlende, at det sker åbenlyst. Vi skal se på alle muligheder, og jeg mener virkelig, at vi skal gøre alt," siger han.