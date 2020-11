Ulf og de andre er klar til 2021

"Vi kigger naturligvis på, hvordan vi for eksempel kan spille for et mindre antal gæster, som kravene er nu samt en række andre løsninger, så vi kan leve op til de restriktioner, der måtte gælde til sommer. Alle kan derfor godt glæde sig, Cirkusrevyen 2021 er på vej - og hermed også et ret godt forsalg til årets julegave, hvis jeg selv skal sige det," siger Torben 'Træsko' Pedersen, der forventer, at man i foråret vil kunne fortælle mere om, hvordan revyen kommer til at spille, når man kender de gældende retningslinjer på kulturområdet for sommeren.