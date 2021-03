Ulf fortæller røverhistorier til efteråret

I 60 år har Gentofte-borgeren Ulf Pilgaard beriget film, teater og radio i Danmark - 40 år af dem har han været fast inventar i Cirkusrevyen, hvor han takker af i sommeren 2021. Men hvem er han? Hvad brænder hans hjerte for og for hvem? Hvorfor blev Preben Kaas og Jørgen Ryg uvenner? Hvordan var Dirch Passer at dele garderobe med? Og er Lisbet Dahl lige så sjov i kulissen som på scenen?