Ukrudtsbrænder var tæt på at futte teaterkulisser af

"Vi tør slet ikke tænke på, hvis alle disse kostumer og kulisser var gået op i røg! Det havde været et kæmpe arbejde at rekonstruere alt det, ligesom det også ville have været en yderst bekostelig affære. En stor tak til både teknikere og brandfolk for at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt! For det kunne være gået helt galt."