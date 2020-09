Se billedserie En anonym bruger har sendt Villabyerne billeder af forholdene i handicapomklædningsrummmet i Kildeskovshallen. Her ses de beskidte gulve.

Uhumske forhold i Kildeskovshallen

I Kildeskovshallen har brugere af handicapomklædningen flere gange råbt ledelsen op over de uhumske og uhygiejniske forhold

Villabyerne - 24. september 2020

Store mængder hår i afløb, pletter på bænke, urinplamager på gulvet, fyldte skraldespande, beskidte aftryk og snavs i hjørnerne.

Sådan beskriver den 57-årige Gentofte-borger Jane Walsøe forholdene i handicapomklædningsrummet i Kildeskovshallen, hvor hun i 2,5 år hver tirsdag har gået til bassintræning hos fysioterapien.

Og der er ikke tale om et individuelt skøn eller et temperamentsspørgsmål. En anonym bruger har sendt Villabyerne billeder af rengøringsskemaer, som dokumenterer, at der kan gå dage mellem rengøringen (se foto). I nogle perioder er der rengøring én gang om dagen, andre gange går der flere dage. For eksempel var der fra den 3. august til 1. september 10 dage uden rengøring.

Og Jane Walsøe kan bekræfte, at da hun kom ned til træning tirsdag den 8. september, var der sidst blevet gjort rent om søndagen kl. 13.

Dermed lever hallen ikke op til kravene for rengøring, som det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om kontrol af svømmebade:

"Rengøring af gulve i omklædnings- og badeafsnit samt i selve hallen skal foretages hyppigt. Gulve i barfodsområder rengøres flere gange dagligt. Vægflader i bruserum og toiletter bør rengøres dagligt," står der i afsnit 8,5.

"Det er ikke for sjov, at man bruger handicapomklædningsrummet. Vi er en sårbar gruppe, hvor de fleste har fysiske handicap, andre med nedsatte immunforsvar. For mit eget vedkommende er min kræft kronisk, og jeg går til behandling hver tredje uge på Rigshospitalet. Når jeg får en virus, er jeg syg mellem 4-8 uger. Hvis jeg får corona, risikerer jeg at dø. Jeg ved godt, at jeg som sårbar skal passe på mig selv, og det gør jeg også. Men der er reglementer for rengøringen, som skal følges i svømmehallen, og det gør de ikke," siger Jane Walsøe, som flere gange har gjort assisterende halinspektør Dorte Chris­tensen opmærksom på de kritisable forhold.

Årelang dialog Dialogen mellem Jane Walsøe og Kildeskovsshallen har løbet i mere end et år.

12. februar 2019 skrev Jane Walsøe første gang til den assisterende halinspektør Dorte Christensen om, at rengøringen, siden hun var startet året før, aldrig havde været fyldestgørende, men at den de seneste måneder var gået stærkt ned ad bakke.

14 dage efter fik hun svar om, at nu havde de givet det en ordentlig omgang.

"Vi vil sætte lidt mere fokus på den i dagligdagen og håber forholdene igen bliver tilfredsstillende," lød det fra Dorthe Christensen i mailen.

Fem måneder senere måtte Jane Walsøe igen sætte sig ved tastaturet:

"Det kan simpelthen ikke være meningen, at handicapomklædningen skal være møgbeskidt", skrev hun og henviste til, at handicappede ofte har et nedsat immunforsvar, hvor rengøring af et omklædningsrum er af uvurderlig betydning. Jane Walsøe, som i ti år har været kræftpatient og lever med den genetiske sygdom hæmokromatose, der ophober jern i kroppen.

3. juli 2019 fik hun svar om, at hallen igen ville sætte fokus på handicapomklædningen.

Det løfte holdt ligesom første gang kun et par måneder, før forholdene igen var uhumske.

Brev til borgmesteren Med corona som en truende sky på himlen, især over de sårbare i samfundet, har Jane Walsøe nu henvendt sig til borgmester Hans Toft (K) og kommunen.

"Selv i denne coronatid, hvor de bør være ekstra kritisk med rengøring, opleves der absolut ikke en øget fokus på rengøringen. Selvom dette også er et lovkrav. Jeg orker ikke at skrive til halinspektøren mere. Nu må der noget kraftigere til," siger Jane Walsøe, hvis brev er blevet sendt videre til direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Anders-Peter Østergaard.

"Det er trist, at en kommune som Gentofte i den grad tilsidesætter krav med risiko for specielt sårbare og svækkede borgere, der benytter svømmehallen," siger Jane Walsøe, som i lyset af, at smittetrykket stiger i øjeblikket, overvejer at holde sig væk fra Kildeskovshallen, hvis rengøringen ikke bliver bedre.

Tis og snavs på gulvet Jane Walsøe står ikke alene med sin kritik.

Vibeke Borresø har også sin ugentlige gang i hallen og kan sagtens genkende billedet af snavs i krogene og hår i ristene.

"Der er heller ikke altid rent i skabene, hvor tøjet hænger, og der mangler sprit i baderummet. Jeg har påpeget et par gange over for personalet, at der lugtede forfærdeligt af tis. De sagde, at de ville tage hånd om det, men det var ikke altid, at dette blev effektueret. Således er det med bange anelser, at jeg træder ind i omklædningen, og dette skulle ikke være tilfældet," siger hun.

Villabyerne har også talt med en tredje bruger af Kildeskovshallen, som ikke har lyst til at stå frem med navn.

Hun kommer ugentligt i Kildeskovshallen for som dårligt gående at træne i varmtvandsbassinet.

"Jeg oplever også et snavset omklædningsrum. Når man skal i bad, er der hårtotter i ristene, pletter på gulvene, og toiletter er ikke gjort rent. Man kan se på sedlerne, hvor sjældent der bliver gjort rent. Nogle gange er der også blevet tisset på gulvet. Når der sidder to livreddere ude i hallen, og der ligner noget, som er løgn inde hos os, kan man undre sig. Jeg synes, at der er så ulækkert, at når jeg har været ude at svømme, så tager jeg hjem i bad," siger hun, der er så afhængig af sin træning, at de uhygiejniske forhold ikke kan holde hende væk.

Ligesom Jane Walsøe undrer hun sig over, at der ikke er mere fokus på rengøringen i handicapafdelingen.

"Det er en sårbar gruppe, som går der, så de burde være mere opmærksomme på forholdene. Hvis man siger til personalet, at der er beskidt, så kommer de og spuler gulvet. Men det er ikke noget, som holder ved. Jeg håber virkelig, at de strammer op om tingene hernede. Hvis de bare overholdt proceduren for, hvor ofte der skal gøres rent, ville det være fint. Men i de her coronatider, bør de også være endnu mere opmærksomme. Det er så superærgerligt, at det skal være på den her måde," siger hun.

Skal føle sig trygge Hvis den mangelfulde rengøring gør, at handicapbrugere af hallen holder sig væk, har det store konsekevenser, fortæller lederen af Kildeskovshallens Fysioterapi, Klaus Middelbo.

"Både for os som virksomhed og for brugerne selv, da de mister en mulighed for at holde sig i gang," siger han, som har talt med Jane Walsøe og sine andre kunder omkring problemet med rengøringen i omklædningsrummet.

"Mit indtryk er, at der har været episoder, hvor det har været mangelfuldt, men at der blev rettet op af halinspektøren. Desværre virker det ikke til at være vedvarende. Jeg kan sagtens forstå, at nogle af mine kunder er bekymret, især i øjeblikket. De skal selvfølgelig føle sig trygge i Kildeskovshallen. Hvis rengøringen halter, er det noget, som skal optimeres og rettes op på," siger Klaus Middelbo.