Ugens læser, Jakob Melander, læser selv alle genrer og anbefaler alle bare at læse løs, uanset hvad. Foto: Thomas Howalt Andersen

Ugens læser vil ikke lade noget begrænse sin læsning

Villabyerne - 07. august 2021 kl. 07:50 Kontakt redaktionen

Jakob Melander, 56 år, forfatter til adskillige kriminal- og spændingsbøger.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Den tyske forfatter Daniel Kehl­mans 'F' fra 2013 (på dansk i 2014). Jeg var meget optaget af hans 'Opmålingen af verden'. Denne her er mere Paul Auster'sk - hvis man kan lave et forfatternavn om til et tillægsord? - end både 'Opmålingen af verden' og 'Jeg og Kaminsky'. Som hos Auster er der både eksistentielle spørgsmål, finurligheder og en underspillet dramatik - og sågar en tryllekunstner. Man mærker, at bogen er skrevet lige efter finanskrisen, og det gør den måske mere bundet af dens samtid end andre af hans bøger."

Hvem er din favoritforfatter?



"Det er altid et svært spørgsmål, for der er mange, og det er umuligt at pege kun på en enkelt. I mange år plejede jeg at svare Orhan Pamuk. Nu er det efterhånden længe siden, jeg har læst hans sidste, 'Den rødhårede kvinde'. Men han er sådan én, hvor jeg køber hans bøger, når de udkommer. Er det nok til at kalde ham favorit? Da jeg var yngre, var jeg meget glad for Edgar Allan Poe, ligesom også Poul Vads 'Kattens anatomi' har været en del af mig, lige fra jeg læste den første gang for 30 år siden."

Hvad er din favoritgenre?



"Alle genrer. Litteratur. Selv om jeg elsker og selv skriver genrelitteratur, er det ikke noget, der begrænser min læsning. Jeg læser alt. Krimi, SF, romance, digte og litterær fiktion. Og blandingsformer. Jeg elsker bastarder:)"

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Masser af gange, og jeg kommer også til det igen. Jeg har også oplevet at opgive en bog, kun for at vende tilbage år senere og pludselig se lyset. Så det kan lige så godt være tiden eller mig, som bogen, der er noget i vejen med. Det skal være lystfuldt at læse, så det der med at tvinge sig til at gøre noget færdigt, når først man er begyndt - det har jeg det meget svært med."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Umiddelbart klassikerne: Homer, de græske tragedier, Dante, Shakespeare, Don Quixote og de store russere. Der er en grund til, at de stadig bliver læst. De ældste mere end to tusinde år efter, de blev digtet. De er slidstærke simpelthen. Og har man læst dem, får man også meget mere ud af senere litteratur, fordi der er så mange, der refererer til dem. Men det vigtigste er bare at læse i det hele taget - så er det mindre vigtigt hvad - og at læse det, man har lyst til. Læs løs, som det hed i en biblio­tekspjece i min barndom."

