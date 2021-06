Iben Albinus er ugens læser og afslører en forkærlighed for spændingsromaner. Foto: Tine Harden

Ugens læser kan altid læse denne svenske forfatter

Villabyerne - 05. juni 2021 kl. 15:13 Kontakt redaktionen

Iben Albinus, 48, forfatter og manuskriptforfatter

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg har længe kun fordybet mig i bøger til research til min egen roman, så jeg har mange nye titler til gode. Den seneste, jeg har læst, er dog Lianne Moriartys 'Store små løgne' fra 2014. Jeg var vild med tv-serien og fik lyst til romanen. Her bliver fire kvinder involveret i et livsfarligt drama, da en af kvindernes søn i 0. klasse måske mobber en af de andres datter. Den har et nervepirrende og vedkommende spændingsplot og karakterer, som man kommer til at elske, som om de var ens egne venner. En virkelig stærk roman."

Hvem er din favoritforfatter?



"Åh, den er svær. Jeg kan altid læse Håkan Nesser. Den svenske forfatter udforsker menneskets skyggesider med nysgerrighed og barmhjertighed, og hans skurke er ofte sørgelige eksistenser. Jeg er selv inspireret af det høje tempo i film og tv-serier, men kan også nyde den omstændelige rytme i Nessers sprog. Nesser bor i en svensk skov, og det kan man nærmest mærke mellem linjerne. Jeg finder en ro, når jeg læser dem. Lige nu er jeg i gang med 'Levende og døde i Winsford'."

Hvad er din favoritgenre? "Jeg har en forkærlighed for spændingsromaner, men karakterer, plot og sprog skal være på et ambitiøst niveau. Når spændingsromaner er gode, kan de lære os om livets største emner: død, kærlighed og ondskab. Genren er ikke interessant uden en stærk skurk. Jeg er optaget af skurke og lader dem fylde meget i min roman. Jeg synes, at 'Jeg er pilgrim' af Terry Hayes er fed. Romanens skurk er en saudiarabisk terrorist, der vil hævne sig på Vesten for sin fars drab. Den har inspirereret mig meget."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Jeg åbner indimellem en krimi, som følger skabelonen i så høj grad, at jeg føler, at jeg har læst den før. Det sker også af og til med skønlitterære romaner, hvis det er den variant, man i filmbranchen kalder 'karakterer på udkig efter et plot'. Jeg sætter pris på et ambitiøst karakterdrevet plot."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Jeg har lyst til at anbefale min debutroman, hvis jeg må. 'Damaskus' er en thriller efter Hollywood-forbillede og handler om danske Sigrid, der tager til Syrien for en skandinavisk virksomhed under det arabiske forår i 2011. Før hun rejser, siger hun ja til en mission for Forsvarets Efterretningstjeneste i Damaskus. Det bliver ikke mindre farligt, da Sigrid i Syrien genforenes med sin ungdomsveninde Reem. Engang var de bedste venner, men nu driver Reem et sikkerhedsfirma og tilhører den syriske elite, der støtter diktatoren. Da Reems mand forsvinder, bliver de to kvinder involvereret i en vidtrækkende konspiration."

