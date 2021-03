Michael Enggaard, journalist og forfatter Foto: les kaner

Send til din ven. X Artiklen: Ugens læser græd, da han læste slutningen på denne roman Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens læser græd, da han læste slutningen på denne roman

Villabyerne - 14. marts 2021 kl. 15:53 Kontakt redaktionen

Michael Enggaard, 49 år, forfatter og journalist.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg har lige afsluttet Flannery O'Connors 'The Complete Stories', så det er egentlig noveller. De foregår i efterkrigsårene i det sydlige USA. Hun har en vidunderlig indsigt i menneskesindet, vores tilbøjeligheder og vores uforudsigelighed - også for os selv. Af den grund tager historierne hele tiden overraskende drejninger. Der er drama, ømhed og humor i hendes univers, og det er, hvad jeg selv har bestræbt mig på at skrive frem i min egen nye roman, 'Efterhånden mulighed for sol'."

Hvem er din favoritforfatter?



"I dag vælger jeg Willy Vlautin, men i morgen kunne jeg sige Tove Ditlevsen eller Nick Hornby. Vlautin er en moderne Steinbeck. Han kan skrive karakterer frem, så du kan mærke dem, og jeg græd, da jeg læste slutningen på hans seneste roman, 'Don't Skip Out On Me'. Det er længe siden, at en bog har gjort det ved mig. Der kommer en ny fra ham i april, og jeg glæder mig allerede."

Hvad er din favoritgenre?



"Det er vel southern gothic. Jeg holder meget af Daniel Woodrell og Tom Franklin, og hvis det skal være lidt mere tosset, så Donald Ray Pollock og Joe Lansdale. Det er kombinationen af humoren og det kuldslåede, rå miljø. Woodrells 'Winter's Bone' synes jeg, at man bør læse. Ellers er den blevet til en strålende film."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Ja, det er faktisk noget, jeg har øvet mig på at blive bedre til. I mange år bildte jeg mig ind - et levn fra skoletiden, vel - at man havde pligt til at læse færdigt. Realiteten var bare, at bøgerne blokerede for andre læseoplevelser, for jeg har aldrig været god til at læse flere på samme tid. Nu dropper jeg dem bare, hvis de ikke siger mig noget."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Åh, hvor har jeg lyst til at sige min egen nye, for jeg tror, at den kan få folk til at tale sammen om deres liv, men det vil jo være mega dårlig stil. Jeg siger Tove Ditlevsens 'Ansigterne', hvis jeg kun må nævne én. Det er en voldsom omgang, men jeg synes, at man bliver klogere på, hvordan sindslidelser opleves indefra, og så er det - måske lyder det vulgært - også fantastisk underholdende læsning, fordi det er så mesterligt skrevet."

relaterede artikler

Ugens læser: At læse Vesaas er som at opleve et helligt øjeblik 28. februar 2021 kl. 18:44

Ugens læser er fascineret af Virginia Woolf 20. februar 2021 kl. 16:59