Ugens læser er stor fantasy-fan

"Ja, jeg har opgivet Artemis Fowl. Artemis Fowl er navnet på en fantasy-romanserie af Eoin Colfer, der er en irsk forfatter. Den blander også elementer af mild krimi og science fiction. Seriens hovedperson, Artemis Fowl, er en yderst intelligent 12-årig dreng. Han nedstammer fra en lang række af forbrydere og storsvindlere, og han har ikke tænkt sig at falde langt fra stammen. Desværre er hans familie splittet, da hans far er forsvundet, da han forsøgte sig med legale forretninger i Rusland. Hans mor har derefter fået et psykisk sammenbrud, der overlader Artemis til frit at udtænke diverse kriminelle planer."