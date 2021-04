Ugens læser er meget stor krimifan - se hvem favoritten er

Hvem er din favoritforfatter?



"Min favoritforfatter er krimiforfatter Katrine Engberg, jeg synes, hun skriver vildt godt. Hendes beskrivelser er så levende, at det er som om, man er der selv, når man læser hendes bøger. Hun er god til at få læserne til at blive fanget fra start til slut. Det er en fornøjelse at læse hendes bøger."