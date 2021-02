Ugens læser er fascineret af Virginia Woolf

Hvad er din favoritgenre?

"Jeg læser flest fagbøger, og jeg kan godt lide, når forfattere bruger mange kilder og giver megen viden i en fremstilling, der samtidig er subjektivt skabende. Det kunne for eksempel være Krista A. Thompsons 'An Eye for the Tropics.Tourism, Photography, and Framing the Caribbean Picturesque' om fremstillingen af Bahamas og Jamaica som et tropisk paradis i populærkulturen."