Ugens læser: Omsorg og tilgivelse optager mig meget for tiden

18. september 2021

Emeli Bergman, 32, aktuel med romanen 'På undersiden af dagen'.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Goliarda Sapienzas 'The Art of Joy'. Jeg fik den anbefalet af en fransk veninde, havde aldrig hørt om den før, men fandt ud af, at den er noget af en moderne klassiker. Det er en coming-of-age-roman, der foregår på Sicilien og handler ret meget om seksuelle tabuer. Jeg synes, det var et interessant og utraditionelt kvindeportræt."

Hvem er din favoritforfatter?

"Svært at svare på, jeg læser meget efter, hvilket humør jeg er i. Men jeg opdagede Jamaica Kincaids forfatterskab for nogle år siden, det er jeg meget glad for. Hendes skrift er meget umiddelbar, ligesom hun selv fremstår i interview, og det er meget inspirerende. Romanen 'Lucy' handler om en babysitter og var vigtig for mig, da jeg begyndte at skrive 'På undersiden af dagen', der handler om en ung kvinde, som kommer til Frankrig for at være au pair. Ligesom Lucy har det, så ville jeg, at min hovedperson skulle have et både strengt og følsomt blik på familierne, hun arbejder for."

Hvad er din favoritgenre?

"Romaner og poesi. Jeg kan også lide at læse teori nogle gange, men bedst hvis jeg kan læse det, som om det var skønlitteratur. De seneste år har jeg også læst meget børnelitteratur sammen med min søn, hvilket også har været inspirerende."

"Ja, mange gange. Men måske burde man ikke, nogle gange bliver man jo først optaget af en bog, når man er kommet langt ind i den. Grunden til, at jeg stopper, er ofte, at jeg synes, at sproget stagnerer. Det er ofte nogle bøger, jeg indledningsvis er vild med, jeg kommer til at lægge fra mig, når jeg har læst halvvejs, med følelsen: 'ok, jeg har fanget den'."

"Jeg synes, at Delphine de Vigan skriver meget blødt og indsigtsfuldt om sin familie, og især sin mor, i 'Alt må vige for natten'. Ligesom mange andre forfattere, så er jeg optaget af omsorg i øjeblikket. Jeg synes, at det er spændende at tænke på (og øve sig på i virkeligheden!), hvor meget det er muligt at passe på, at tilgive, sætte sig i den andens sted, og så videre, og dér er litteraturen jo et oplagt sted at opholde sig."