Ugens læser: "Nu har jeg aldrig været den store skønlitterære læser"

"Nu har jeg aldrig været den store skønlitterære romanlæser - atter en af mine mangler - og det meste har været biografier, faglitterære bøger og andre dokumentariske værker. Jeg ved godt, at det lyder kedsommeligt. En af de skønlitterære romaner, jeg har sat størst pris på, er William Hjortsbergs 'Fallen Angel', der handler om en privatdetektiv, der af djævlen bliver sat på den opgave at finde en forsvunden person, der viser sig af være privatdetektiven selv - en eksistentiel rejse med dæmoniske undertoner. Bogen er er senere filmatiseret under titlen 'Angel Heart' med Mickey Rourke og Robert De Niro som hhv. privatdetektiven og djævlen."

"Med fare for at lyde selvoptaget, krukket og naragtig, så er der lige udkommet en ny bog - 'Vend Verden' - hvor forfatteren for første gang sender sig selv, og ikke bare professoren i byen, for at forklare sin nu voksne søn, hvad det vil sige at være et myndigt menneske i en digital tid, og hvad det vil sige at være "good people"."