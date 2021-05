Ugens læser: - Næsten som hvis man kun måtte vælge en ting at spise

Christina Englund anbefaler Solvej Balle. Foto: Kajsa Guldberg

Christina Englund, 46 år, er forfatter og ugens læser

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg forsøger at læse en del af de danske bøger, der udkommer nu og her, og har netop læst Katrine Grünfelds 'Værelse samlet af kvinder'. En både vred og morsom skilsmisseberetning fra en kvinde, der har passeret de halvtreds. Når man åbner bogen, ligner det lidt en digtsamling, men det er prosa, og man flyver lige igennem. Og griner højt mange gange undervejs."

Hvem er din favoritforfatter? "Det er rigtig svært at svare på; næsten som hvis man kun måtte vælge en ting at spise. Jeg bestræber mig på hele tiden at orientere mig bredt - både i tid og genrer. Gennem årene har jeg været begejstret for mange af Siri Hustvedts bøger, men også forfattere som Flannery O'Connor og Sylvia Plath har rørt og imponeret mig."

Hvad er din favoritgenre? "De fleste af de bøger, jeg læser, er nok realistiske romaner. Men jeg holder af ind imellem at tage en afstikker til noget syd- eller latinamerikansk, som f.eks. Samanta Schweblins 'Redningsafstand' eller en omgang klassisk sci-fi alá Ray Bradburys 'Krøniker fra Mars'. Og så sørger jeg for at putte en digtsamling ind med jævne mellemrum. Lyrik tvinger én til at sætte læsetempoet ned og bidrager som regel med masser af sproglige overraskelser, rytme og musikalitet."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Masser af gange. Hvis en bog ikke fanger mig, skal der være særlige grunde til, at jeg bliver hængende. Men jeg kan godt finde på at vende tilbage på et andet tidspunkt. Jeg oplever jævnligt, at der er sket noget i mellem tiden - ikke med bogen selvfølgelig, men med mig, og så kan det være, at den pludselig åbner sig på en ny måde."

Hvilken bog anbefaler du? "Jeg har senest været meget begejstret for Solvej Balles 'Om udregning af rumfang', der handler om en kvinde, der sidder fast i tiden, og er planlagt til at udkomme i syv bind. Foreløbig er bind 1 og 2 kommet, og de er helt vanvittig godt skrevet. Og så poetiske og sære på en gang. Jeg er meget spændt på, hvordan hun vil fortsætte det projekt."