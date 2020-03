Artiklen: Ugens læser: "Livet er for kort til dårlige bøger"

"Gode bøger. Jeg går ikke meget op i genrer, men kan lide gode bøger uanset genre. Det afgørende er, om forfatterne har noget at sige, og om de kan skrive i deres eget sprog."

"Ja, det har jeg gjort jævnligt. Som sikkert mange andre lider jeg af den idé, at man skal læse en bog færdig, men efterhånden som jeg bliver ældre, må jeg ind imellem konstatere, at livet er for kort til dårlige bøger."