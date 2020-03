Ugens læser: Leif Panduro er en helt særlig læseoplevelse

"Jeg vil gerne anbefale 'Øgledage' af Leif Panduro, fordi det var en helt særlig læseoplevelse for mig! Da jeg gik i gang med bogen, var min første tanke: hold da op - sikke et rod. Efterhånden som jeg kom i gang med bogen, blev jeg dog revet med af det sære sprog, som romanen er bygget op af. Jeg har ikke før læst en bog, der er skrevet på den måde, men det er helt sikkert ikke sidste gang!

Når jeg lagde bogen fra mig for at tage en pause eller hente en kop te, så begyndte jeg at tænke over de emner, bogen behandler. De mange fragmenter af tekst blev sat sammen til billeder, og det hele begyndte at give mening. Det virker for mig som om, at Leif Panduro arbejdede med et bestemt sprogligt greb, som ikke ligefrem gør det let at læse og forstå bogen, men som til gengæld får bogen til at fylde meget mere end sine 126 sider. Den er svær at lægge fra sig."