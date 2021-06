Aja Chantelou Bugge er ugens læser - og en varm fortaler for norsk skønlitteratur. Pressefoto

Ugens læser: Jeg er vild af beundring over denne unge forfatter

Villabyerne - 01. juni 2021 kl. 12:56 Kontakt redaktionen

Aja Chantelou Bugge, 48 år, generalsekretær i Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Hvilken bog har du sidst læst? "Thomas Korsgaards 'Man skulle nok have været der'. Jeg er vild af beundring over denne unge forfatters gerning indtil nu. Han har en utrolig evne til at formidle livet set i vi menneskers skrøbelighed, ensomhed og i følelsen af at være anderledes. Samtidig får vi det hele med; hvor simple, egoistiske, ensomme og sårbare vi er. Han fortæller så fint, uanset hvor hudløst, pinligt og akavet livet kan være. Jeg kan bare glæde mig til hans næste bøger."

Hvem er din favoritforfatter? "Uh, det er svært, har mange! Men hvis jeg absolut skal vælge én, så er det nok norske Lars Saabye Christensen. Jeg elsker den ærlige måde, mange norske forfattere skriver på. Jeg elsker litteratur om mennesker, og det synes jeg, Saabye Christensen er en stjerne til."

Har du en favoritgenre? "Hvis man kan sige, at det er en egen genre, så er det norsk skønlitteratur. Der findes så meget fantastisk norsk litteratur! Og jeg vil anbefale, at man også indimellem læser det på norsk, hvis man tør. At læse norsk bokmål er næsten som dansk, og du vil føle dig stolt over at kunne mestre et nabosprog!"

Har du nogensinde opgivet at læse en bog? "Næh, men jeg har mange gange holdt en pause i en bog. Jeg er ofte i gang med flere på en gang og kan finde på at starte på endnu en ny midt i læsningen af en anden. Men så vender jeg bare tilbage. Jeg har min egen regel for, om jeg vil læse en bog: jeg læser den første side, og hvis jeg har lyst til at læse videre, så har den bestået. Jeg afviser meget sjældent en bog."

Hvilken bog vil du anbefale? "Jeg læste for kort tid siden Katrine Marie Guldagers 'Det samme og noget helt andet'. Den bog rørte mig dybt. Jeg ved ikke, om alle vil have samme oplevelse, men Guldager ikke bare deler ud af sig selv på en helt fantastisk hudløs måde i den bog, jeg følte også under læsningen, at hun taler til os alle om nogle meget dybe og vigtige følelser, som vi alle nok føler på tidspunkter i vores liv. Jeg kan godt lide, at bøger vækker genkendelse, rører noget i mig og at jeg 'forstår' karaktererne i bogen."