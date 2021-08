Daniel Dalgaard er ugens læser. Foto: Lea Meilandt

Ugens læser: Jeg er overrasket over hvor få, der kender denne bog

Villabyerne - 14. august 2021 kl. 09:48

Daniel Dalgaard, 33 år, forfatter

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg er i gang med 'Gentlemen' af Klas Östergren, som min forlægger længe har anbefalet mig. Før det læste jeg Christina Hesselholdts 'At feje blade sammen op mod vinden'. Jeg har været rigtig glad for hendes romanserie om Camilla og Selskabet, hvor det her altså er seneste bind."

Hvem er din favoritforfatter?

"Det kommer an på, hvilken dag man spørger mig. Men Roberto Bolaño, W.G. Sebald, David Foster Wallace og Inger Christensen ligger altid godt til. Og så har jeg lyst til at nævne Johan Harstad, hvis seneste roman, 'Max, Mischa og tet-offensiven' jeg lidt tilfældigt faldt over, men som var helt fantastisk."

Hvad er din favoritgenre?

"Jeg kan godt lide romaner, man kan fare lidt vild i. Som indeholder den samme labyrintik, som jeg synes man ofte oplever i virkeligheden. Følelsen af at se sig omkring og opdage, at man pludselig er et sted i sit liv, som på samme tid er velkendt, men også ville have været umuligt at forudsige på forhånd."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"I princippet mener jeg ikke, at man bør opgive bøger, man er begyndt på, men i praksis må jeg indrømme, at jeg er begyndt at gøre det, efter jeg har fået børn. 'Krig og fred' er den bog, jeg er mest ked af at have droppet. Jeg manglede ikke ret meget og kunne godt lide den. Det er jo idiotisk at droppe en tusind sider lang roman, når man er på side 800. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg lagde den væk."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Jeg bliver ofte overrasket over, hvor få der kender Jytte Rex' 'Kvindernes bog'. Jeg havde heller aldrig selv hørt om den, før min nabo anbefalede mig den for et par år siden. Jeg elskede den fra side et. Det er en slags litterært bearbejdede interview med en masse forskellige kvinder. Fabelagtig bog, jeg synes, alle bør læse den."