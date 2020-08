Forfatter Anne-Sophie Lunding-Sørensen er ugens læser. Pressefoto Foto: les kaner

Send til din ven. X Artiklen: Ugens læser: "Jeg er ikke vild med fantasy eller sci-fi, men der findes selvfølgelig undtagelser" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens læser: "Jeg er ikke vild med fantasy eller sci-fi, men der findes selvfølgelig undtagelser"

Villabyerne - 31. august 2020 kl. 16:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anne-Sophie Lunding-Sørensen, 50, forfatter, blandt andet til 'Happy'-trilogien om den svært overvægtige bordelmutter Elvira Gregersen og roman-aktuel til efteråret med romanen 'Sanatoriet'.

Hvilken roman har du sidst læst? "På mit natbord ligger Linda Boström Knausgårds 'Oktoberbarn'. Den foregår i psykiatrien, og omdrejningspunktet er de elektrochokbehandlinger, forfatteren ufrivilligt udsættes for, og som ødelægger hendes hukommelse. I forbindelse med min kommende bog har jeg beskæftiget mig med den danske psykiatri i 1920'erne og netop med den type magt, som udøves her, så det er et område, der interesserer mig meget."

Hvem er din favoritforfatter? "Jeg har ikke én, jeg har mange, og min litterære smag er meget bred og spænder fra best seller-forfattere til de mere ukendte. Der er virkelig mange dygtige forfattere i vores lille land, så ingen nævnt, ingen glemt. Af internationale navne kan jeg nævne John Irving, James Ellroy, Sara Stridsberg, Margaret Atwood og Rohinton Mistry."

Hvad er din favoritgenre? "Jeg har ikke nogen. Jeg er ikke vild med fantasy eller sci-fi, men der findes selvfølgelig undtagelser. Olga Ravns sci-fi-roman 'De ansatte' var jeg for eksempel ret vild med."

Har du nogensinde opgivet en bog? "Ja, det har jeg, men det sker meget sjældent. Jeg holder mig til Søren Ulrik Thomsens princip om ikke at læse alt, men at læse alt det, jeg læser, til ende. For nylig måtte jeg opgive en roman på side 714 ud af 1.070 sider. Den fangede mig bare ikke. Men det irriterer mig, så måske giver jeg den et nyt skud i sommerferien."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere? "Stine Askovs nye bog 'Katalog over katastrofer' er en perle. Jeg skriver selv om denne verdens oversete heltinder, og bogens hovedperson, Helle, er netop sådan én. En ung pige som skal overleve en barndom med en far, der er besat af at overleve katastrofer."