Ugens læser: - Jeg elsker klassisk kinesisk lyrik

"Jeg er nok nødt til at vælge tre: Virginia Woolf, Per Petterson og Fjodor Dostojevski."

Hvad er din favoritgenre?

"Jeg læser stort set alt, fra Shakespeare til fantasy, men jeg elsker klassisk kinesisk lyrik. Noget af det bedste, jeg ved, er at sidde med en kop kaffe og digte fra 800-tallet en tidlig lørdag morgen, for så at slå tegn efter tegn op, til jeg sidder med en lille 1.200 år gammel perle om hvislende bambus ved floden."