Charlotte Weitze, der er ugens læser, holder selv meget af den eventyrlige genre og naturvidenskabelige tekster. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ugens læser: "I sommersolen er jeg bedst til at læse de dystre bøger" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens læser: "I sommersolen er jeg bedst til at læse de dystre bøger"

Ugens læser er Charlotte Weitze, 47 år, som har udsendt romanen 'Rosarium på forlaget Gutkind

Villabyerne - 18. juli 2021 kl. 07:50 Kontakt redaktionen

Hvilken roman har du sidst læst?

"'Vegetaren' af den sydkoreanske forfatter Han Kang. Her forsøger en kvinde at manifestere sin egen selvstændighed ved at blive vegetar til hendes mand og familiens store bestyrtelse. Den modstand, hun møder, gør, at hun med tiden næsten bliver til en plante. Romanen er dyster, og alligevel, til slut, livsbekræftende. Det er i naturen, i planteverdenen, at hun endelig bliver urørlig."

Hvem er din favoritforfatter? "De gode bøger, man har læst som barn, sætter varige spor. For mig er det for eksempel Maria Gripes 'Skarnbassen flyver i skumringen'. Den handler om nogle børn, som skal passe et gammel hus fyldt med planter, mens ejeren er på sommerferie. Selandriaen peger med sine blade og børnene finder nogle gemte breve fra 1700-tallet i sommerstuen. I brevene spørger en elev af botanikeren Carl von Linné om, hvornår mennesket er parat til at forstå, at alting i naturen hænger sammen. Dette spørgsmål har spøgt i mig siden og blev inspirationen til min roman 'Rosarium'."

Hvad er din favoritgenre? "Jeg holder naturligvis meget af den eventyrlige genre, som jeg selv skriver i. Når det er sagt, så er naturvidenskabelige tekster også noget, jeg holder meget af at læse. I naturen foregår der utroligt meget, som næsten overgår fantasien. I den meget populærvidenskabelige 'Planternes hemmelige liv' af Peter Tompkins fortælles det, at planter har alle de fem sanser, som mennesker også har, hvilket er vigtigt nok og videnskabeligt bevist. Men når forfatteren skriver, at det er påvist, at planter kan mærke, når der er marsmænd i nærheden, så bliver det måske lidt for fantasifuldt. Eller hvem ved? Hold selv øje, når du sidder under træerne i sommernatten."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Her i sommersolen er jeg bedst til at læse de dystre bøger. Jeg glæder mig til at læse Astrid Ehrencron-Kiddes 'Der hvor skyggerne faldt'. I vintermørket kan jeg kun overkomme de mere lette. I ferien skal jeg læse. Til vinter bliver det Anna Grues helt sikkert charmerende krimi 'Døden i kurbadet', som foregår i Odsherrd, hvor jeg bor."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

Amalie Smiths 'Thread ripper' handler om en kunstner, der i sit arbejde reflekterer over sammenhængen mellem plante, menneske og computerteknologi. Hvor begynder det ene og hvor slutter det andet? Bogen fik mig til at tænke på, hvordan vi bevæger os længere og længere ind i teknologiens verden, der som en alien er ved at overtage vores krop og sind. Måske er det godt at lægge telefonen væk sommeren over og læse en god gammeldags bog af papir."