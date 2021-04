Ugens læser: Hører lydbøger i coronakøen

"Som alle andre er jeg begyndt at lytte bøger, når jeg gør rent eller står i kø ved et corona-teststed. For nylig lyttede jeg til 'Før sidste akt' af Lasse Holm, der kompetent og dygtigt formidler 1830'ernes København i sin spændende krimi om et mord i det kulturelle borgerskab. Lasse Holm er unik. Han har skrevet flere af tidens bedste historiske spændingsromaner. Og så er han en god mand."