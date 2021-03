Forfatter Lotte Kaa Andersen, der er ugens læser, har netop selv sendt sin nye roman i trykken. Pressefoto

Ugens læser: Det strømmer med dygtige, danske forfattere

Villabyerne - 07. marts 2021

Lotte Kaa Andersen, 52 år, forfatter.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Min nye roman er lige gået i trykken, så nu kan jeg tillade mig at læse i stedet for at skrive. Al min opsparede læselyst er blevet brugt på nogle af alle de fantastiske nye bøger, der strømmer ud fra dygtige danske forfattere lige nu: Helle Helles 'BOB', Katrine Marie Guldagers 'Det samme og noget helt andet', og lige nu parallellæser jeg en klassiker, Karin Michaëlis' 'Den farlige alder' og Ida Jessens 'Kaptajnen og Ann Barbara'."

Hvem er din favoritforfatter?

"Jeg har mange, for der er heldigvis mange, der mestrer det, jeg gerne vil have fra en bog, nemlig meningsfulde, kloge og overraskende historier i et stramt og gennemarbejdet sprog. Jeg leder efter finesse, lethed og dybde og også meget gerne humor. Derfor ramte Stine Pilgaards 'Meter i sekundet' også et ømt punkt hos mig, da den udkom. Den er begavet, charmerende og virkelig sjov."

Hvad er din favoritgenre?

"Her vil jeg tillade mig at citere Lars von Trier, der har sagt følgende: "Romanen er den ypperste kunstform, for den kan rumme alt. Hvis den er rigtigt skruet sammen, kan du putte alt ind i den."

Har du nogensinde

opgivet en bog?

"Masser af gange. Jeg er en hård og utålmodig læser. Hvis ikke det er virkelig godt, vil jeg hellere bruge tiden på noget andet."

Hvilken bog vil du

anbefale andre læsere?

"Jeg lyttede for nylig til den norske forfatter Tarjei Vesaas 'Fuglene'. Den er fra 1957, men kunne lige så godt være skrevet nu, for den er helt frisk og klar i sprog og tanke. Den handler om landsbytossen Mattis, der er for indskrænket til at indgå ligeværdigt i normalverdenen og for følsom og stolt til at være reduceret til det, han egentlig er, en sinke, en landsbytosse. Han sanser naturen og mennesker omkring sig meget stærkt. Det er en helt vidunderlig roman, ekstremt rørende og med en fin underspillet humor. Den skærer sig ind i hjertet og bliver der."