Ugens læser er forfatteren Tobias Bukkehave. Foto: Thomas Howalt Andersen

Ugens læser: - Der er noget meget rent og frit over scifi'en

Villabyerne - 26. juli 2020 kl. 09:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tobias Bukkehave, 39 år, forfatter. I foråret udkom han med spionromanen 'Kongetro' på Politikens Forlag.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Min hjerne er stadig ved at sunde sig oven på Liu Cixins strålende og vanvittige scifi-bestseller 'The Three-Body Problem', som jeg netop har afsluttet."

Hvem er din favoritforfatter? "Der er mange, men hvis jeg kun må nævne én, må det blive Stephen King for hans enestående spændvidde, idérigdom og produktivitet, hans eminente genreforståelse og store, smittende fortællelyst."

Hvad er din favoritgenre? "Thriller. Og scifi. Gerne i kombination. Jeg elsker, når en spændingsroman rigtig virker. Når plotmotoren bare tvinger dig til at vende den næste side, uanset hvad der ellers sker omkring dig ude i den virkelige verden. Og science fiction-genren appellerer til min trang til at fabulere frit og forestille mig alternative verdener og fremskrivninger af virkeligheden. Der er noget meget rent og frit over scifi'en, synes jeg."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Ja, ofte. Min Mofibo-konto er fyldt med halve og kvarte krimier. Navnlig af James Patterson. Der behøver ikke nødvendigvis være noget negativt i at afbryde en bog, hvis noget andet og bedre kalder. Jeg er storforbruger af fortællinger, og nogle gange er det bare en grundidé i et plot eller et særligt greb, jeg vil undersøge. Derfor kan jeg ind i mellem sagtens få noget godt ud af en halv roman."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"James Clavells geniale og eventyrlige 'Tai Pan' om Hong Kongs oprettelse og handelen på Kina i 1840'erne og frem. Bogen er til dato den eneste, jeg kan huske at have hylet over. Sådan rigtig. Med tårer og det hele."