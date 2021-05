Signe Pallisgaard er ugens læser. er u

Ugens læser: Denne roman rører mig dybt hver gang

Villabyerne - 11. maj 2021 kl. 12:37 Kontakt redaktionen

Signe Pallisgaard, 42 år, litteraturkonsulent på Gentofte Hovedbibliotek og forfatter til to romaner.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg har senest læst Geir Gulliksens 'Den jeg skulle blive' i forbindelse med, at jeg skulle interviewe ham i det ugentlige forfatterkvarter. Det er en dejlig bog og en dejlig mand."

Hvem er din favoritforfatter?

"Det er uden tvivl den svenske forfatter Göran Tunström, skarpt efterfulgt af de to mastodonter Lagerlöf og Lagerkvist. Den smukkeste roman, der nogensinde er skrevet er Lagerkvists 'Det evige liv'. Tænk et mod - og evner - til at skrive om en flok døde, der sidder i himlen og taler sammen for at få evigheden til at gå. Den roman rører mig i det allerinderste. Hver gang. "

Hvad er din favoritgenre?

"Romaner, uden tvivl."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Ja, alt for mange. Jeg ville ønske, at jeg havde tid til at læse alt til ende. Høre enhver forfatter til ende. For alle har noget vigtigt at sige."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Jeg vil anbefale alle Tunströms bøger, men hans sidste roman 'Berømte mænd som har været i Sunne' er nok min favorit. Han var alvorligt syg, da han skrev den, så han giver fa'en i at tage læseren i hånden. Det betyder, at den er en smule svær at komme ind på livet af, men vid dig sikker på, at den giver indsatsen tifold igen. Romanen, og Tunström, er sjov, poetisk, alvorlig og helt fortryllende. Jeg føler mig så hjemme og rørt og tryg i hans univers."