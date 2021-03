Maria Hesselager, der selv er aktuel med sin debutroman ?Jeg hedder Folkvi? i april, er ugens læser. Foto: Lære Posselt Foto: Laerke Posselt

Ugens læser: Den her bog skal du læse

Villabyerne - 27. marts 2021 kl. 12:42 Kontakt redaktionen

Maria Hesselager, 36 år, forfatter til debutromanen 'Jeg hedder Folkví' der udkommer til april.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Her under corona har jeg læst i mange forskellige retninger. For tiden er jeg i gang med en bog af den franske forfatter Emmanuel Carrère, som hedder 'Gudsriget'. Den handler om en periode i 90'erne, hvor Carrère blev stærkt troende katolik, og er egentlig ikke en roman. Alligevel har den mange romanlignende træk, og indtil videre flyver jeg gennem den."

Hvem er din favoritforfatter?

"Sådan én har jeg ikke, men der er virkelig mange forfattere, hvor jeg sætter stor pris på særlige træk ved deres værker. Det kan være et specielt blik for hierarkier og relationer, en prompte måde, som sætningerne falder på, eller alt muligt andet. Af forfattere, jeg har læst for nylig, har jeg blandt andre været glad for Lars Norén og Judith Hermann. Og så glæder jeg mig meget til at læse Christina Hesselholdts nye roman."

Hvad er din favoritgenre?

"Sådan én har jeg heller ikke. Men hvis jeg ser på, hvad jeg læser, er det klart mest prosa. Med tiden er jeg blevet mere optaget af psykologisk prosa forstået på den måde, at jeg værdsætter, når jeg virkelig kan fornemme en karakter, og den ikke er for generisk. Det kan findes i meget forskelligartede genrer, og er ikke overhovedet ensbetydende med, at noget er realistisk. Men jeg interesserer mig for værker, der opbygger et troværdigt rum, og som så vover noget inden for det rum. Jeg kan godt lide, at der bliver taget nogle chancer."

"Ja, masser af gange. Ligesom jeg tit læser et par timer sådan lidt rundt omkring i bøger og så lægger dem fra mig."

"'Fuglene' af Tarjei Vesaas er en virkelig smuk roman, synes jeg."

Maria Hesselager deltager i Hovedbibliotekets og Forlaget Gutkinds forlagsaften 20. maj. Læs mere på www.genbib.dk.