Ugens læser: "Coetzee er en af de sjældne forfattere, der kun skriver gode bøger"

Mathilde Walter Clark, 49, forfatter. Aktuel med essaysamlingen 'Huset uden ende'.

Hvilken roman har du sidst læst?

"I går aftes blev jeg færdig med Iben Mondrups 'Tabita' og har stadig ondt i maven.

Bogen handler om to grønlandske børn, der bliver adopteret af et dansk par. En knugende uhygge tager til i solbeskinnede Humlebæk, en fæl dynamik mellem 'mor Eva' og 'far Berthel'. Vi går fra de store vidder i begyndelsen og slutter i et klaustrofobisk barnekammer."

Hvem er din favoritforfatter? "Jeg har lige brugt en hel måned på at genlæse store dele af J.M. Coetzees forfatterskab til et foredrag på Hovedbiblioteket, inden alting lukkede ned. Han er en af de sjældne forfattere, der kun skriver gode bøger. Hans stil er økonomisk og insisterende, den kryber ind under huden. Der er intet letkøbt eller 'professionelt' over ham, han skriver helt inde på eksistensens knogle."

Hvad er din favoritgenre? "Jeg går faktisk ikke så meget op i det med genre, som jo er en udefra-og-ind måde at tænke på bøger. Når jeg skriver, er det først og fremmest indefra-og-ud, og det er også sådan, jeg læser. Teksten skal være intens, nærværende, nysgerrig og personlig. Ikke forstået sådan, at den skal 'handle om' den, der skriver, absolut ikke, men der helst skal være noget på spil for den, der fører pennen."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Det sker hele tiden. Jeg er en meget langsom læser. Jeg er næsten altid i gang med mange bøger samtidig. Enkelte af dem kan tage mig flere år at læse. Så ligger de bare og glor i bunkerne på trappen, mens jeg læser videre i nogle andre. I sagens natur er der nogen, jeg simpelthen aldrig læser færdig."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"Jeg tror ikke på en one-size-fits-all for noget så personligt som bøger.

Alligevel vil jeg helhjertet anbefale 'Hus og hjem' af Marilynne Robinson, blændende oversat af Inger Christensen, om to piger og en sø – og om kvinder, der ikke kan finde ud af at være i et hus. Det var hendes første bog, og den er fuldstændigt perfekt."