Artiklen: Ugens læser: "At læse den bog føles hver gang som at komme hjem"

Ugens læser: "At læse den bog føles hver gang som at komme hjem"

"I kraft af mit arbejde læser jeg mange bøger, som endnu ikke er udkommet, senest bl.a. Daniel Dalgaards første roman, 'Sfinx', en vilter fortælling med både nazister, backpackere og en cirkusbjørn i. Det kan være svært at finde tid til at læse andet, men et par bøger er det blevet til, alle fra nogle af de små, gode og vigtige forlag herhjemme: Peter H. Olesens bevægende og skægge roman 'Min mor' (Melodika), Lilian Munk Rösings skarpt sansede erindringsessay 'Kaplevej 97' (Asger Schnacks Forlag) og ikke mindst Jón Kalman Stefánssons lysende roman 'Stjernernes knitren' (Batzer & Co)."

"Det skifter fra dag til dag, efter årstid, humør, og hvor jeg er fysisk og mentalt. Men jeg har i min bog 'Værksteder' mødt en række forfattere, jeg sætter højt og bliver ved at vende tilbage til, bl.a. Per Petterson, Helle Helle, Kjell Westö og Jón Kalman Stefánsson."

"Per Pettersons 'Ud og stjæle heste' rummer for mig noget af det, litteraturen kan, når den er allerbedst. Den er poetisk og eksistentiel helt ned i den enkelte sætning, og Petterson formår at gøre det hverdagslige som for eksempel fysisk arbejde magisk. At læse den føles hver gang som at komme hjem."