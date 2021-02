Ugens læser er forfatter Charlotte Weitze, der er aktuel med romanen 'Rosarium' på forlaget Gutkind. Foto: Lea Meilandt

Ugens læser: At læse Vesaas er som at opleve et helligt øjeblik

Charlotte Weitze, forfatter, 46 år, er denne uges læser.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg har lige læst 'Sandeltræet' af Tarjei Vesaas, som handler om død og sorg. Men, som denne forfatter er eminent til, så løftes sådanne store eksistentielle temaer op på et næsten spirituelt plan. Hver gang jeg læser en roman af denne norske forfatter, som i disse år er blevet genopdaget, er det som at opleve et helligt øjeblik. Så når jeg starter på en bog af ham, laver jeg ikke andet den dag end at læse bogen fra start til slut."

Hvem er din favoritforfatter? "Ud over Tarjei Vesaas så er det Karen Blixen, som jeg igen og igen vender tilbage til. Jeg kan blive ved med at opdage lag i hendes fortællinger, så det ender med at blive en ny læseoplevelse hver gang. Samtidig er fortællingerne aldrig helt til at blive kloge på. Selv når man tror, at man er trængt ind i den inderste kerne, så er der, derinde i kernen, en ny gåde at forholde sig til."

Hvad er din favoritgenre?



"Jeg læser meget bredt, men holder selvfølgelig af den eventyrlige genre, som jeg selv skriver i. Derudover læser jeg meget faglitteratur, også i forbindelse med research. Jeg elsker alt, hvad der har med nye naturvidenskabelige opdagelser at gøre. Det er ikke lang tid siden, jeg læste 'Tidens orden' af Carlo Rovelli, en fysisker, der, næsten på poetisk vis, præsenterer fysikkens tidligere og nyere teorier om begrebet "tid". Hvad betyder det, at tiden går? Findes vi i tiden, eller findes tiden i os?"

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Det sker. Men det sker også, at jeg vender tilbage efter nogle år og oplever, at bogen pludselig taler til mig. Sommetider skal bøger læses på det rigtige tidspunkt. Til gengæld er der også bøger, der kræver, at man arbejder lidt for det som læser og måske åbner sig for, at litteratur kan være på mange måder. Og sommetider er det de bøger, dem man har arbejdet for, der ender med at overraske meget positivt og i sidste ende giver de allerbedste læseoplevelser."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"'Træernes hemmelige liv' af Peter Wohlleben. Det var blandt andet den, som inspirerede mig til at skrive min roman 'Rosarium', som handler om mennesker, planter og det, der er midt imellem. Det var, da jeg læste den bog, at det for eksempel gik op for mig, at planter har alle de fem sanser, som mennesker har, og at vi på ingen måde må underkende disse væsner, som ellers, ved første indtryk, kan fremstå alien-agtige for os. Og det er jo også dem, der giver os ilt, mad, tøj og tag over hovedet."

