Artiklen: Ugens læser: Anbefaler slægtshistorier med et tvist

Ugens læser: Anbefaler slægtshistorier med et tvist

Hvad er din favoritgenre? "Slægtshistorier med et tvist. Humor og generationsiagttagelser. Magisk realisme."

"Åhr, mange. Alt for mange."

"Jeg vil anbefale jer alle sammen at læse 'Analfabeten der kunne regne' af Jonas Jonasson. I bogen gør han op med kompromisløshed, magtfuldkommenhed og helt almindelig dumhed, og han gør det med humor og varme. Og én gang for alle slår han hul på myten om, at konger ikke slagter høns. Så vil jeg også anbefale min egen bog, 'Lev livet modigt'.