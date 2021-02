Ugens læser: Anbefaler "De uønskede"

"Min favoritgenre er nok lidt uden for roman-området, jeg læser om historiske og topografiske emner, men jeg kan også godt lide biografier, hvor man får indtryk af en anden tid og et andet sted end dér, hvor jeg normalt færdes. For eksempel er Carsten Jensens bog 'Vi de druknede' en fantastisk beskrivelse af Marstal, man kan faktisk gå i byen i hans fodspor."

"Jeg har for nylig læst Thomas Harders 'De uønskede'. Den handler om de (øst)tyske flygtninge, der kom til landet i foråret 1945. De kom efter ugers rejse på flugt fra russiske soldater og oplevede forfærdelige ting på flugten. Langt de fleste af de små børn døde, heraf mange i et Danmark, der generelt tog afstand fra besættelsesmagten. Før 5. maj opførte de sig som herrefolket, men efter denne dato kom den danske stat til at forsørge dem i flere år. Bogen beskriver på flere planer disse stakkels mennesker, der havde mistet deres hjemstavn, den fortæller om de enkelte familier, om forholdene i lejrene og om de politiske beslutninger, der førte frem til den behandling, de fik i Danmark. Det er en gribende beretning om et kapitel i vores tid, hvor humanisme og had til tyskerne krydser klinger. Alt i alt en spændende bog."