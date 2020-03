Ugens anbefaling: En fortid fuld af fortielser

Tabita og Vitus, der er blevet revet op med rode, skal nu finde sig til rette i en kultur og en familie, hvor fortiden forties, fordi den er fuld af fortielser og farlige spændinger, både mellem to kulturer og de voksne, der skal forestille at passe på børnene.

Tabita savner sin mor Abelone, der var hushjælp hos Eva og Berthel, indtil en tragedie tvang hende til at sende sine to mindste børn med den nye familie til Danmark.

Iben Mondrup skildrer klart og klogt livet i en familie, hvor børnene må kæmpe for sig selv og hinanden, samtidig med, at 'Tabita' sætter et tiltrængt litterært fokus på et stykke betændt danmarkshistorie.