Ugens anbefaling: Dagbog fra et dårligt år - og det handler ikke om corona

Villabyerne - 14. februar 2021 kl. 15:15 Af Signe Langtved Pallisgaard, litteraturkonsulent, Gentofte Hovedbibliotek

'Dagbog fra et dårligt år' er ærlig talt noget besværlig og irriterende at læse. Allerede efter et par afsnit fik jeg lyst til at rive siderne ud af bogen, klippe dem over på midten og lime dem sammen igen i den "rigtige" rækkefølge, så jeg rigtig kunne nyde Coetzees ord.

Men på forunderlig vis er denne irritation også en del af romanens tiltrækningskraft.

Den 72-årige forfatter J.C. betages af en ung filippinsk kvinde, Anya, som han ser i vaskekælderen. Han tilbyder hende hurtigt et job som ren­skriver af det manuskript, han arbejder på.

Det udvikler sig til et varmt og helt særligt venskab, der kompliceres, da Anyas samlever pludselig invaderer harmonien med sit forbryderiske forsæt og keltiske bleghed.

Alle bogens personer står, med (påfaldende få) strøg af forfatterens pensel lyslevende frem med alle de nuancer, der hører det levede liv til. Hver side i bogen er delt op i tre horisontale bælter, hvor den øverste består af manuskriptet med "skarpe meninger", som forfatteren arbejder på.

Her udfoldes det, der ret utilsløret, står som Coetzees egne meninger om verdens tilstand, både den globale og hans egen private. Herunder har man den litterært komponerede historie om hans forhold til den unge kvinde og manuskriptets tilblivelse, og nederst på siden er det den unge kvindes stemme, man hører.

Som læser tvinges man til at vælge, hvordan man vil læse bogen. Man må prøve sig frem, lægge en strategi, tage et valg. Enten læser man et bælte af gangen og går måske glip af en subtil, men afgørende, vertikal sammenhæng, eller også læser man oppefra og ned og mister det flow, der er så typisk for Coetzee.

Men formår man at gå med på "spøgen" og betragte sine læsetekniske besværligheder som Coetzees indblanding - hans måde at tvinge én til at tage stilling til spørgsmålet om, hvordan man læser - hæver bogen sig op på det plan, hvor den bliver uforglemmelig.

Er man ikke kendt med Coetzee i forvejen, vil jeg dog ikke anbefale at starte med denne bog. Læg hellere ud med 'Vanære', der indbragte den sydafrikanske forfatter Nobelprisen i 2003. men kaster du dig ud i 'Dagbog fra et dårligt år', så lad venligst være med at klippe bogen i stykker, slet ikke hvis det er en biblioteksbog.