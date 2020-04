Ugens anbefaling: Bevægende fortælling om en kvindes kamp for uddannelse

I bogens begyndelse tager man del i pigens rørende overvejelser omkring det ikke at have papir på sin eksistens. Tara var 17 år, da hun første gang fik undervisning.

Må bryde familiebånd

'Oplyst' er en bevægende fortælling om en ung kvindes kamp for at finde sin plads i verden. Med stor indsigt giver bogen et billede af, hvor vigtig uddannelse og læring er for et menneske.