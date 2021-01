Ugens Læser: TV-darling afslører, hvad der står på hans boghylde

Hvem er din favoritforfatter? "Den amerikanske forfatter og Nobelpristager John Steinbeck, der blandt andet har skrevet 'Mus og mænd' og 'Øst for paradis'."

Hvad er din favoritgenre? "Jeg læser mange fagbøger og meget historie. Men i ferietid elsker jeg at læse en god samtidsroman."

"Uh, der er mange. 'Hvis en vinternat en rejsende' af Italo Calvino har jeg læst utallige gange. 'Kongens fald' af Johannes V. Jensen er et must - og fordi jeg lige har lyttet den, så synes jeg Obamas biografi er anbefalelsesværdig. Og overvej at høre den som lydbog. Det er ham selv, der har indlæst den."