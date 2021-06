Ugens Læser: Jeg elsker fornemmelsen af at se og blive set i en tekst

Lotte Kaa Andersen er ugens læser

Bogaktuelle Lotte Kaa Andersen er ugens læser.

Hvilken roman har du sidst læst?

"Jeg har lige genlæst Joe Brai­nards lille poetiske erindringsbog 'Jeg kan huske' med forord af Paul Auster. Alle sætninger i bogen begynder med "Jeg kan huske", og det faste refræn har en magisk virkning. Som om han husker for os alle sammen. Det er universelt, præcist og charmerende og lyder sådan her:

Jeg kan huske at give hånd til store hænder

Jeg kan huske at svare 'tak' til et 'tak' og den andens akavede tavshed

Jeg kan huske min billedkunstlærer i gymnasiet, der havde den ret tvivlsomme teori, at man skulle vende et maleri på hovedet for at finde ud af, om det var godt eller dårligt."

Hvem er din favoritforfatter? "I forbindelse med arbejdet på 'Den inderste kerne' har jeg vendt mig mod de bedste historiske og biografiske romaner, for når de er skrevet godt, siger de: 'Kom, tag med, lad mig vise dig en ny verden'. Jeg kunne nævne flere, men to af mine yndlingsforfattere, der mestrer genren på hver deres måde, er Annelise Marstrand Jørgensen og Dorrit Willumsen. Marstrands historiske karakterer rejser sig fra siderne og bliver levende. Hun puster liv og sjæl i historiske personer, så vi føler, at vi kender og forstår dem. Dorrit Willumsens romaner om Herman Bang og Marie Tussaud har jeg læst flere gange. Man har en følelse af at møde Bang og Tussaud personligt. D.W. skriver så let og smukt og præcist."

Hvad er din favoritgenre? "Det smukkeste ved litteratur er, at man kan gå i forbindelse med andre mennesker og leve sig dybt ind i deres livssituationer og grundkonflikter. Jeg elsker fornemmelsen af genkendelse - at se og blive set i en tekst, og det møde sker bedst i romanen. Intet over, intet ved siden af romanen."

Har du nogensinde opgivet en bog?

"Jeg er en utålmodig læser og opgiver masser af bøger inden side 30. Som forfatter er det vigtigste overhovedet at skrive et godt anslag og sætte en klo i læseren med det samme. Også selvom man ikke skriver thrillers. Læseren skal føle sig i godt selskab fra første side."

Hvilken bog vil du anbefale andre læsere?

"'Vanære' af J.M. Coetzee er den perfekte roman. Intelligent, præcis, underholdende og med et røntgenblik for de mørke, hemmelige sider af menneskesjælen og den måde, vi lever sammen på, skrevet i Coetzees smukke, underspillede sprog. 'Drengeår' og' Ungdomsår' er lige så gode. Han er fænomenalt dygtig."

Du kan møde Lotte Kaa Andersen til Gentofte bogdage den 3. oktober.