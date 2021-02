Artiklen: Ugens Læser: For hver bog jeg læser færdig, smider jeg fem tilbage i posen

Ugens Læser: For hver bog jeg læser færdig, smider jeg fem tilbage i posen

Hvem er din favoritforfatter?

"Umuligt spørgsmål. Jeg er ved at oversætte Jonathan Franzen. Han er en af dem. Han kan åbne en historie med personer, der er så virkelige, at det hele efter få sider foregår for øjnene af en."