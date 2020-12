Udvidet besøgsordning: En farlig julegave til de svageste beboere?

Er det for risikabelt, at vi har lukket op for plejehjemmene henover jul og nytår? Det mener Gentofte-borger Inger Sigsgaard, hvis mand bor på plejehjemmet Egelunden. Modelfoto Foto: Peter Atkins - stock.adobe.com

Med de nye udmeldinger fra sundhedsmyndighederne bliver besøgsordningen udvidet på plejehjemmene i juledagene. Inger Sigsgaard, hvis mand bor på plejehjemmet Egelunden, er chokeret over den beslutning. ”Meningen har været god, nemlig at give mulighed for julebesøg, men jeg frygter, at det kan ende som en livsfarlig julegave for beboerne,” siger hun

23. december 2020

I december er antallet af smittede steget og steget, og her op til jul er der næsten 3.000 nye smittetilfælde om dagen. Statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede ned for skoler og shoppingcentre for at sikre, at vi kommer trygt igennem julen.

Derfor var Gentofte-borger Inger Sigsgaard chokeret over udmeldingen fra sundhedsmyndighedernes side om, at besøgsordningen på plejehjemmene henover jul og nytår bliver udvidet. Især i lyset af, at cirka en tredjedel af alle coronadødsfald er indtruffet blandt plejehjemsbeboere.

80 ekstra gæster Inger Sigsgaards 83-årige mand bor på plejehjemmet Egelunden, hvor restriktionerne indtil videre har været, at kun ét familiemedlem måtte komme på besøg i lejligheden. Yderligere kunne to nære familiemedlemmer aflægge besøg udenfor og her i vintertiden i et besøgsrum med mulighed for udluftning og afspritning.

Med de nye udmeldinger må der nu komme tre personer på besøg i hver lejlighed, hvilket betyder 80 ekstra besøgende på plejehjemmet Egelund.

"Meningen har været god, nemlig at give mulighed for julebesøg, men jeg frygter, at det kan ende som en livsfarlig julegave for beboerne. For selvom de åbner op for flere besøgende, følger der ikke personale med, som kan tjekke, at pårørende spritter af og lufter ud, inden de går fra besøget," siger Inger Sigsgaard.

Corona på plejehjem To plejehjem i kommunen, Søndersøhave og Holmegårds­parken, er undtaget ordningen, fordi de har haft flest smittetilfælde. På Egelunden fik en beboer for nylig konstateret corona. Personalet fik hurtigt lukket ned, og alle blev testet.

"Jeg havde søvnløse nætter, da vi ventede på testsvar. Først med udmeldingen om, at ingen beboere eller personale var smittet, kunne jeg sove igen. Det er der ingen, der har lyst til at prøve igen," siger hun, som med udmeldingen sender mange tanker til personalet på plejehjemmene.

"Har sundhedsmyndighederne tænkt over, hvad det indebærer af risiko for smitte, som bliver læsset over på et belastet personale, som i forvejen har travlt med at gøre en kæmpe indsats," spørger Inger Sigsgaard.

Ensomme i julen Ældresagen har tidligere været ude og kritisere restriktionerne for besøg på plejehjemmene, som de anser som et indgreb i retten til selvbestemmelse med risiko for øget ensomhed blandt de ældre.

Inger Sigsgaard kan sagtens forstå, at de begrænsede besøg skaber flere ensomme ældre. Hendes mand, som ikke har et sprog og sidder i kørestol, så hun ikke i en uge, da plejehjemmet var lukket ned på grund af corona.

"Da jeg kom tilbage, blev min mand så overglad, at jeg blev helt ked af det. Han har ikke vidst, om jeg nogensinde kom igen. Så risikoen for ensomhed er da langt større sådan et sted, men samtidig er det også det værste sted at tage smitten med. Med lidt held er der snart en vaccine. Det er det, som vi alle længes efter. En tid, hvor vi ikke mere skal passe på," siger Inger Sigsgaard, som isolerer sig for at kunne besøge sin mand, uden at frygte, hun bærer smitten med sig.

"Var det ikke en bedre gave for beboerne fortsat at passe ekstra på og få vaccinationen i hus, før vi åbner op," spørger hun.

Gør alt hvad vi kan Det er ikke kommunen, som fastsætter besøgsmulighederne, men derimod sundhedsmyndighederne, fortæller socialdirektør i Gentofte Kommune, Helene B. Rasmussen.

"Gentofte Kommune følger fuldt ud myndighedernes anvisninger med hensyn til retningslinjer på plejehjemmene. Både beboeres og pårørendes bekymringer over corona-situationen er selvfølgelig forståelig. På alle plejehjem er der derfor et meget stort fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer om blandt andet håndhygiejne, værnemidler, afstand, besøgsrestriktioner. Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde smitten ude af vores plejehjem og på at sikre, at medarbejderne bliver hyppigt testet," siger hun.