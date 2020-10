Udstilling med kraftigt strøg og spray

"Enkelheden fra foto bliver dekonstrueret og bygget op igen, detaljer bliver fjernet eller tilføjet, så helheden i rummet kan bygges op. Farvepaletten er rolig og enkel og med til at skabe en umiddelbar lethed, simpelt udtryk uden at tage fokus eller styring. Jeg arbejder i tynde lag olie for at øge harmonien, som så pludselig brydes af et kraftigt strøg eller af spray. Overfladen vil virke let og fin, men samtidig rå og upoleret og spiller herved op til emnet," siger Jesper Bohnstedt selv om sine billeder og fortsætter: