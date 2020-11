Udstilling: Sanselige nærvær i Helleruplund Kirke

Hendes malerier og tegninger af både mennesker, dyr og landskaber emmer af nærvær og er så dygtigt gjort, at kunstnerens indsigt, kunnen og vilje til at forstå og være til stede i øjeblikket, videregiver øjeblikkets inspiration til alle, der ser hendes kunst, skriver kunstforeningen i en pressemeddelelse.

Ferniseringen kommer til at forløbe anderledes på grund af corona-situationen, men når man bruger mundbind og håndsprit, holder afstand og sørger for, at forsamlingsreglerne overholdes, er der plads til at se en billedverden, der vil betage og inspirere, lover arrangørerne.