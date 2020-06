Udledning af spildevand i Øresund foreløbigt helt aflyst

Nu er der endegyldigt sat en stopper for planerne om at udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund.

Det oplyste forsyningsselskabet Hofor og overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen (S) i tirsdag til TV2.

"Vi vil have, at København skal fortsætte med at være en dejlig badeby, og vi vil ikke have, at man bare leder mekanisk renset spildevand ud, fordi der skal bygges et hus. Der findes andre løsninger," sagde Frank Jensen til TV"

I følge TV2 arbejder Københavns Kommune, der ejer Hofor nu med tre alternative løsninger